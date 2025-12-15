Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, si chiude la 18ª giornata: le gare in programma oggi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

La 18ª giornata di Serie C si avvia alla conclusione con le gare del lunedì, due per il Girone B e due per il Girone C, tutte in programma alle 20.30 e dal peso specifico importante per le rispettive classifiche.

Nel Girone B riflettori puntati su Arezzo-Pineto, sfida che può incidere sulla corsa al vertice. I toscani, attualmente secondi, hanno l’occasione di accorciare ulteriormente sulla capolista Ravenna, mentre il Pineto cerca punti preziosi per restare agganciato alla zona playoff. In contemporanea, Vis Pesaro-Ravenna mette alla prova la capolista, chiamata a difendere il primato su un campo tradizionalmente complicato.

Nel Girone C, grande attesa per Crotone-Casarano, confronto diretto tra due squadre appaiate a quota 25 e in piena zona playoff. Una gara che può rappresentare uno snodo importante nella corsa alle posizioni che contano. A completare il programma è Foggia-Monopoli, derby pugliese sempre sentito, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti fondamentali per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica e dare continuità ai rispettivi percorsi.

SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Lecco 1-1
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)
Alcione Milano-Virtus Verona 0-1
71' Pagliuca
Renate-Trento 1-1
10' Rossi (R), 17' Capone (T) 
Inter U23-Giana Erminio 0-1
45'+1 Lamesta
Cittadella-Novara 2-2
10' e 33' Alberti (N), 58' Redolfi (C), 60' Falcinelli (C)
Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1
90'+2 Cazzadori
Pergolettese-Vicenza 0-1
76' Pellizzari
Domenica 14 dicembre
Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli 2-0
12' Guarneri, 83' Messaggi
Triestina-AlbinoLeffe 5-2 14' rig. e 84' Ionita (T), 19' De Paoli (A), 29' e 54' Gündüz (T), 75' Sali (A), 82' D'Urso (T)
Arzignano-Pro Patria 2-1
27' Mattioli (A), 52' rig. Mastroianni (PP), 86' Nanni (A)

Classifica - Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Giana Erminio 26, Pro Vercelli 24* Trento 24, Renate 22, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Lumezzane 21, Ospitaletto 19, AlbinoLeffe 18, Virtus Verona 17, Arzignano Valchiampo 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0
Forlì-Carpi 4-2
12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)
Pontedera-Sambenedettese 1-1
45' Vitali (P), 56' Battista (S)
Ternana-Bra 2-0
45' Ferrante, 90'+3 Orellana

Domenica 14 dicembre
Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 33*, Guidonia Montecelio 26*, Carpi 25*, Pineto 24, Forlì 24*, Ternana 22*, Campobasso 22*, Pianese 22*, Vis Pesaro 21, Juventus Next Gen 20*, Gubbio 19*, Sambenedettese 18*, Livorno 18*, Bra 14*, Pontedera 13*, Perugia 12*, Torres 1*

*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)
Atalanta U23-Sorrento 1-2
28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)
Potenza-Catania 1-1
12' Forte (C), 13' Bruschi (P)

Domenica 14 dicembre
Benevento-Giugliano 4-0
9' e 23' Simonetti, 53' Tumminello, 79' Manconi
Casertana-Latina 3-1
12’ Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C), 89’ Heinz, 90’+6’ HGalletta (C)
Team Altamura-Audace Cerignola 1-1
11' D'Orazio (AC), 45+2' Doumbia (TA)
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

Classifica - Catania 38*, Benevento 38*, Salernitana 35*, Cosenza 33*, Casertana 32*, Potenza 25*, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23*, Atalanta U23 22*, Sorrento 20*, Team Altamura 20*, Cavese 18*, Giugliano 15*, Siracusa 15*, Latina 1*5, Foggia 15, Picerno 13*

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

