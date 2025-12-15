Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene dal VAR"

Il Pescara esce sconfitto dal match contro il Frosinone, ma le polemiche esplodono nel post-partita. Il presidente Daniele Sebastiani non usa mezzi termini e attacca frontalmente la quaterna arbitrale e il VAR, soprattutto per il gol annullato a Faraoni.

"Dire che il risultato è bugiardo è dire poco - si legge sul Corriere dello Sport -, in realtà è scandaloso proprio come è scandaloso quello che hanno combinato gli arbitri. Sono loro, intendo gli arbitri, che si devono fare vedere bene dal VAR. Non so se il guardalinee, lo stesso che ha fatto annullare il gol di Faraoni, si è svegliato quando ha detto che quella di Brosco non era espulsione, probabilmente prima stava dormendo".

Gorgone: "Decisioni dubbie, avremmo meritato di più"

Sulla stessa linea anche il tecnico Giorgio Gorgone: "Decisioni arbitrali molto dubbie, sul gol di Faraoni l'arbitro ha indicato il centrocampo, poi è tornato sulla sua decisione per una spinta come ce ne sono 50 a partita. Io quello che vedo lo dico. Gol annullato, due salvataggi sulla linea, tante occasioni. Adesso sono molto arrabbiato, ma posso dire che lotteremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita".