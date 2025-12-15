Inter, Bisseck: "Bello segnare ma ancor di più vincere. Peccato solo per il gol preso"

Vittoria pesantissima per l'Inter nella 15^ giornata. Il 2-1 in casa del Genoa firmato Yann Bisseck e Lautaro Martinez, insieme agli stop di Milan e Napoli contro Sassuolo e Torino, ha portato i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A. Il difensore tedesco al termine del match ha così parlato ai canali ufficiali della società:

"Siamo contenti. Col Genoa abbiamo fatto una bella gara e vinto. Per me è bello fare gol ovviamente, ma contano sempre e solo i tre punti. È bello anche segnare subito, ma sapevamo di avere di fronte un avversario forte che ci avrebbe risposto. Per dirla tutta peccato per il gol subito nel secondo tempo, ma restiamo comunque felici della vittoria", le parole del giocatore che ha aperto le marcature.