Benevento, Floro Flores: "Sentirsi appagati oggi vorrebbe dire non aver capito nulla"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 00:19
Alessandra Stefanelli

Il Benevento domina il derby contro il Giugliano e si impone con un netto 4-0 al Vigorito, offrendo una delle prestazioni più convincenti della stagione. Al termine della gara, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha espresso grande soddisfazione, pur mantenendo alta l’attenzione sul percorso ancora da compiere.

“Il campionato è lungo e non si decide adesso – ha spiegato l’allenatore, come riportato da CalcioBenevento.it – ci sono ancora tanti ostacoli da superare. Però oggi vado a casa contento: sto iniziando a vedere quello che voglio. La squadra mi è piaciuta sotto tutti i punti di vista, i ragazzi hanno tanta qualità e io voglio vederla sempre in campo”.

Floro Flores ha elogiato l’atteggiamento dell’intero gruppo: “Non potevo chiedere di più. Sono felice della prestazione di tutti, anche di chi è entrato a gara in corso. Ho visto una squadra mai soddisfatta, e questo è un segnale molto positivo”.

Un passaggio speciale è dedicato a Simonetti: “Non lo scopro io, ci è mancato tantissimo. È un giocatore che sa fare tutto bene. Ma in questa squadra ci sono tanti leader che devono essere un esempio per i più giovani”.

Il tecnico sottolinea anche il lavoro quotidiano: “Ho portato fin dall’inizio la mia metodologia e il gruppo è stato subito pronto a seguirmi. Lo staff mi dà una grande mano e i giocatori mi permettono di mettere in campo le mie idee: la loro disponibilità è fondamentale”.

Infine, un messaggio chiaro sul primato: “Se ci sentissimo appagati vorrebbe dire non aver capito nulla. Non sarebbe da squadra matura. Questi ragazzi non si accontenteranno e sono proiettati a fare qualcosa di bello”.

