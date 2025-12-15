Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimento

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Al termine della sedicesima giornata di campionato in vetta, con sette assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a due lunghezze di distanza da Tommaso Berti del Cesena e John Yeboah dal Venezia. Otto, invece, i giocatori a quota quattro.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Sette assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Cinque assist - Tommaso Berti (Cesena), John Yeboah (Venezia)

Quattro assist - Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Fabio Maistro (Juve Stabia), Antonio Palumbo e Joel Pohjanpalo (Palermo), Matteo Dagasso (Pescara), Manuel Marras (Reggiana), Kike Perez (Venezia)

Tre assist - Dimitris Sounas (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Fabio Abiuso e Simone Zanon (Carrarese), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Ilias Koutsoupias (Frosinone), Gregoire Defrel e Luca Magnino (Modena), Alessandro Capelli (Padova), Niccolò Pierozzi (Palermo), Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Antoine Hainaut (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Valerio Crespi (Avellino), Mehdi Dorval (Bari), Luis Hasa ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Marco D'Alessandro, Pietro Iemmello e Filippo Pittarello (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Duccio Degli Innocenti, Lorenzo Ignacchiti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Matteo Cichella, Fares Ghedjemis, Ben Kone e Ilario Monterisi (Frosinone), Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Simone Trimboli (Mantova), Francesco Di Mariano (Modena), Armando Izzo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Jacopo Segre (Palermo), Jonathan Varas (Padova), Tommaso Corazza, Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Oliver Abildgaard (Sampdoria), Pietro Beruatto e Salvatore Esposito (Spezia), Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Bernat Guiu (Virtus Entella)