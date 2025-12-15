Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimento

Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimentoTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 09:19Serie B
Luca Bargellini

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Al termine della sedicesima giornata di campionato in vetta, con sette assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a due lunghezze di distanza da Tommaso Berti del Cesena e John Yeboah dal Venezia. Otto, invece, i giocatori a quota quattro.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Sette assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Cinque assist - Tommaso Berti (Cesena), John Yeboah (Venezia)

Quattro assist - Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Fabio Maistro (Juve Stabia), Antonio Palumbo e Joel Pohjanpalo (Palermo), Matteo Dagasso (Pescara), Manuel Marras (Reggiana), Kike Perez (Venezia)

Tre assist - Dimitris Sounas (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Fabio Abiuso e Simone Zanon (Carrarese), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Ilias Koutsoupias (Frosinone), Gregoire Defrel e Luca Magnino (Modena), Alessandro Capelli (Padova), Niccolò Pierozzi (Palermo), Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Antoine Hainaut (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Valerio Crespi (Avellino), Mehdi Dorval (Bari), Luis Hasa ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Marco D'Alessandro, Pietro Iemmello e Filippo Pittarello (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Duccio Degli Innocenti, Lorenzo Ignacchiti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Matteo Cichella, Fares Ghedjemis, Ben Kone e Ilario Monterisi (Frosinone), Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Simone Trimboli (Mantova), Francesco Di Mariano (Modena), Armando Izzo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Jacopo Segre (Palermo), Jonathan Varas (Padova), Tommaso Corazza, Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Oliver Abildgaard (Sampdoria), Pietro Beruatto e Salvatore Esposito (Spezia), Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Bernat Guiu (Virtus Entella)

Articoli correlati
Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene... Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene dal VAR"
Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare
Serie B, la frenata del Monza sorride al Frosinone. Venezia e Palermo inseguono Serie B, la frenata del Monza sorride al Frosinone. Venezia e Palermo inseguono
Altre notizie Serie B
Empoli, Castellammare costa cara: si fermano sia Lovato che Saporiti Empoli, Castellammare costa cara: si fermano sia Lovato che Saporiti
Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene... Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene dal VAR"
Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimento... Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimento
Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare
Mantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo... TMWMantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo
Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"... Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"
Carrarese, Schiavi: "Avevo già in mente il gol. Ora fiducia e massimo impegno" Carrarese, Schiavi: "Avevo già in mente il gol. Ora fiducia e massimo impegno"
Frosinone, Alvini: "Abbiamo una mentalità che mi piace, 34 punti tutti meritati"... Frosinone, Alvini: "Abbiamo una mentalità che mi piace, 34 punti tutti meritati"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
5 Amoruso striglia la Fiorentina: "Ha perso 6 punti, non 3". Poi attacca la dirigenza: "Ferrari lì per caso"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.1 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.2 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.3 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.4 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.5 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.6 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
Immagine top news n.7 L'Inter si regala la vetta in attesa della Supercoppa: Genoa, il cuore non basta. 1-2 a Marassi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, un'altra masterclass difensiva di Sarri: otto clean sheet e seconda difesa di Serie A
Immagine news Serie A n.2 Gaetano si sta finalmente prendendo il Cagliari: Pisacane rispetterà la promessa col Pisa
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, la società riflette: se salta Vanoli ipotesi Galloppa, Iachini o il ritorno di Pioli
Immagine news Serie A n.4 Polverosi: "Fiorentina, ci vuole un ribaltone. Se il club resta inerme velocizzerà la discesa"
Immagine news Serie A n.5 Cobolli Gigli: "Il no di Elkann a Tether? Diceva le stesse cose su Gedi, ma poi..."
Immagine news Serie A n.6 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Castellammare costa cara: si fermano sia Lovato che Saporiti
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene dal VAR"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimento
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare
Immagine news Serie B n.5 Mantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Tomei dopo il pareggio col Guidonia: "Amaro in bocca per non aver trovato il gol"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani: "Quella di ieri una vittoria che va oltre le vicende extracalcistiche"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, il club si ricompatta: B entro due anni, almeno tre innesti e dialogo con la piazza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude la 18ª giornata: le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores: "Sentirsi appagati oggi vorrebbe dire non aver capito nulla"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Abbiamo una montagna da scalare, guardiamo avanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere