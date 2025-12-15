Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter si regala la vetta in attesa della Supercoppa: Genoa, il cuore non basta. 1-2 a Marassi

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 00:49
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

L'Inter si regala la vetta prima della partenza per l'Arabia dove si giocherà la Supercoppa Italiana. La squadra di Cristian Chivu ha superato 2-1 il Genoa al "Ferraris" e ha approfittato del passo falso di Milan e Napoli scavandole entrambi in testa alla classifica. Partono bene i nerazzurri che sbloccano il punteggio con Bisseck nei primi minuti e prima del riposo raddoppiano con Lautaro Martinez. Nella ripresa arriva il gol che dimezza le distanze realizzato da Vitinha per la squadra di De Rossi, comunque coraggiosa e meritevole degli applausi del suo pubblico.

Al triplice fischio, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha commentato in conferenza: "Partiamo dalla fine: l'Inter ha meritato di vincere. Alla fine l'atmosfera ci ha portato a credere al pari. Siamo partiti bene ma poi abbiamo preso gol dopo sei minuti. In fase di pressione siamo andati bene. C'è stato un piccolo meccanismo da mettere a posto, evidentemente non sono stato io molto chiaro ma penso che la squadra abbia fatto una partita degna contro una squadra più forte di noi. Va dato merito a questi ragazzi di aver onorato quella bella cornice vista in questo stadio". Questa invece l'analisi del mister dell'Inter Cristian Chivu: "A me è piaciuta la prestazione in uno stadio difficile con una squadra in salute da quando è arrivato il nuovo allenatore. Abbiamo messo qualità e carattere, cosa fondamentale perché abbiamo alzato i giri del nostro lavoro anche dal punto di vista dell'agonismo. Abbiamo preso un gol che dovevamo evitare. C'era qualche rischio che non dovevamo prendere".

Prima della partita da registrare alcuni incidenti avvenuti fuori dallo stadio fra le due tifoserie. Lancio di fumogeni, bengala e petardi con uno di questi che ha incendiato una vettura parcheggiata nei pressi.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
