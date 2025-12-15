Fiorentina, fiducia a tempo per Vanoli: tre nomi se va male anche in Conference

Esonero o dimissioni? Per ora nessuna delle due ipotesi. Paolo Vanoli resta alla guida della Fiorentina, almeno nel breve periodo, ma il post Fiorentina-Verona ha lasciato strascichi pesanti. Pochi minuti dopo il fischio finale, mentre al Franchi montava la contestazione dei tifosi, hanno iniziato a rincorrersi voci sul futuro del tecnico varesino, inevitabili dopo l’ennesima sconfitta e una prestazione che ha restituito l’immagine di una squadra fragile e sfiduciata.

I numeri pesano come macigni. Da quando Vanoli è subentrato dopo Fiorentina-Lecce, la squadra ha raccolto appena due punti in cinque partite: pareggi contro Genoa e Juventus, poi tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Sassuolo e Verona. Un bilancio deficitario che ha imposto riflessioni profonde. Nel ventre del Franchi, subito dopo la gara, si è tenuto un lungo confronto su cui si sofferma il Corriere dello Sport: presenti il dg Ferrari, il ds Goretti e l’allenatore, in costante contatto con gli Stati Uniti e con il presidente Rocco Commisso. Il silenzio stampa annunciato a caldo è stato il primo segnale di una situazione tutt’altro che ordinaria.

Sul tavolo anche le possibili alternative: da Iachini a Ballardini (ieri presente allo stadio), fino a soluzioni interne come Galloppa. Nessuna decisione immediata, però. La scelta è stata quella dello status quo: squadra e allenatore in ritiro al Viola Park e ripresa degli allenamenti già in mattinata. Giovedì c’è la trasferta di Losanna, decisiva per il cammino in Conference League. Vanoli resta, ma la sensazione è che il margine d’errore sia ormai ridotto al minimo. Il tempo delle riflessioni continua, quello delle risposte è già iniziato.