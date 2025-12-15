Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare

Va in archivio un'altra giornata del campionato di serie B e, come sempre, non sono mancate le sorprese. Cambio di guardia in vetta alla classifica, con il Frosinone che va sotto dopo 38 secondi a Pescara salvo poi pareggiarla e ribaltarla completamente grazie a un ottimo secondo tempo. La formazione di Alvini sale a quota 34 punti, mentre gli abruzzesi restano in coda pur avendo mostrato progressi sul piano del gioco da quando Gorgone ha preso il posto di Vivarini. Il Monza sta vivendo un periodo di flessione: dopo il pareggio interno col Sudtirol ecco la sconfitta nello scontro diretto con il Venezia, un ko netto e senza attenuanti che non ridimensiona le ambizioni dei brianzoli, ma che conferma che spesso sono stati più i singoli che il gioco a fare la differenza. Stroppa si gode invece un mese molto positivo per gli arancioneroverdi, legittimamente in corsa per la promozione diretta. Vittoria incredibile del Cesena che, sotto di due reti in casa, rimonta e batte il Mantova confermandosi osso duro per tutti. Sembra ormai imminente la notizia del ribaltone tecnico, con i virgiliani che dovrebbero licenziare Possanzini e affidare la panchina a Modesto. Il Catanzaro batte di misura un Avellino troppo discontinuo per puntare a qualcosa in più della salvezza, va meglio alla Juve Stabia che si conferma fortissima tra le mura amiche come testimonia il successo su un Empoli che ha vanificato il tentativo di rimonta fatto a novembre con due sconfitte di fila che peggiorano una classifica sin qui mai entusiasmante.

Il Padova espugna il campo della Reggiana e, considerato il valore della rosa e il fatto che i biancoscudati siano una neopromossa, possiamo dire che Andreoletti sta facendo davvero un miracolo sportivo confermandosi come uno dei tecnici emergenti di maggior talento. Male la Virtus Entella, battuta nettamente da una Carrarese che, registrando qualcosa in difesa, ha tutte le carte in regola per ottenere la seconda, storica salvezza di fila. Continua a balbettare il Bari, a ora per nulla rivitalizzato dalla cura Vivarini. Conferma del fatto che non fosse Caserta il problema. ll Sudtirol, ancora una volta in dieci per quasi settanta minuti, lotta su ogni pallone incarnando lo spirito di Castori e strappa un pareggio a reti bianche che non muove la classifica, ma fa morale al netto dei due mesi senza successi. Il Palermo sfrutta il fattore Barbera e batte una Sampdoria quantomeno più viva, ma che in 12 mesi ha vinto in trasferta soltanto nei playout con la Salernitana dello scorso 22 giugno. Infine colpaccio del Modena su uno Spezia davvero a rischio retrocessione e apparso privo di mordente e mentalmente scarico.

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0: 29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0: 12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2: 36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2: 5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0: 49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0: 53' Cissé

Cesena-Mantova 3-2: 17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)

Carrarese-Virtus Entella 3-1: 56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)

Pescara-Frosinone 1-2: 1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)

CLASSIFICA

Frosinone 34

Monza 31

Venezia 29

Palermo 29

Modena 29

Cesena 27

Catanzaro 25

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 19

Bari 16

Südtirol 15

Virtus Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10