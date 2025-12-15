Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare
Va in archivio un'altra giornata del campionato di serie B e, come sempre, non sono mancate le sorprese. Cambio di guardia in vetta alla classifica, con il Frosinone che va sotto dopo 38 secondi a Pescara salvo poi pareggiarla e ribaltarla completamente grazie a un ottimo secondo tempo. La formazione di Alvini sale a quota 34 punti, mentre gli abruzzesi restano in coda pur avendo mostrato progressi sul piano del gioco da quando Gorgone ha preso il posto di Vivarini. Il Monza sta vivendo un periodo di flessione: dopo il pareggio interno col Sudtirol ecco la sconfitta nello scontro diretto con il Venezia, un ko netto e senza attenuanti che non ridimensiona le ambizioni dei brianzoli, ma che conferma che spesso sono stati più i singoli che il gioco a fare la differenza. Stroppa si gode invece un mese molto positivo per gli arancioneroverdi, legittimamente in corsa per la promozione diretta. Vittoria incredibile del Cesena che, sotto di due reti in casa, rimonta e batte il Mantova confermandosi osso duro per tutti. Sembra ormai imminente la notizia del ribaltone tecnico, con i virgiliani che dovrebbero licenziare Possanzini e affidare la panchina a Modesto. Il Catanzaro batte di misura un Avellino troppo discontinuo per puntare a qualcosa in più della salvezza, va meglio alla Juve Stabia che si conferma fortissima tra le mura amiche come testimonia il successo su un Empoli che ha vanificato il tentativo di rimonta fatto a novembre con due sconfitte di fila che peggiorano una classifica sin qui mai entusiasmante.
Il Padova espugna il campo della Reggiana e, considerato il valore della rosa e il fatto che i biancoscudati siano una neopromossa, possiamo dire che Andreoletti sta facendo davvero un miracolo sportivo confermandosi come uno dei tecnici emergenti di maggior talento. Male la Virtus Entella, battuta nettamente da una Carrarese che, registrando qualcosa in difesa, ha tutte le carte in regola per ottenere la seconda, storica salvezza di fila. Continua a balbettare il Bari, a ora per nulla rivitalizzato dalla cura Vivarini. Conferma del fatto che non fosse Caserta il problema. ll Sudtirol, ancora una volta in dieci per quasi settanta minuti, lotta su ogni pallone incarnando lo spirito di Castori e strappa un pareggio a reti bianche che non muove la classifica, ma fa morale al netto dei due mesi senza successi. Il Palermo sfrutta il fattore Barbera e batte una Sampdoria quantomeno più viva, ma che in 12 mesi ha vinto in trasferta soltanto nei playout con la Salernitana dello scorso 22 giugno. Infine colpaccio del Modena su uno Spezia davvero a rischio retrocessione e apparso privo di mordente e mentalmente scarico.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0: 29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0: 12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2: 36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2: 5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0: 49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0: 53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2: 17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1: 56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
Pescara-Frosinone 1-2: 1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.