Galli: "Fiorentina, la salvezza è possibile. Ma Paratici deve entrare nello spogliatoio domani"

Crisi nera per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli è ultima in classifica e sconfitta in quel di Parma. Il tecnico viola si giocherà tutto il 4 gennaio quando al "Franchi" arriverà la Cremonese di Davide Nicola. Giovanni Galli trova comunque segnali incoraggianti in vista del futuro. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere ha parlato dell'ultima mezz'ora che non è stata sbagliata: "Tutti hanno cercato di dare il proprio contributo. Certo, se Kean e Piccoli sbagliano dei gol facili, ne paghi le conseguenze. Bisogna ripartire da ciò che di buono si è visto al Tardini e serve togliere un po’ di presunzione di dosso a qualcuno, oltre a far presente che si gioca di squadra".

Galli si è detto contento dell’arrivo di Fabio Paratici, considerato un uomo di calcio che spera "entri già domani mattina nello spogliatoio perché - ha proseguito - il 4 gennaio è già fin troppo tardi: con la Cremonese sarà una gara difficile".

La salvezza è ancora possibile nonostante un ultimo posto che lascia poco spazio alle interpretazioni. Nell'era dei tre punti "è ancora tutto aperto - sottolinea Giovanni Galli -. Se fossimo al tempo dei due punti, forse sarebbe impossibile ma ora no".