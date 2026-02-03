Galli: "La Fiorentina deve cambiare anima. Rugani è sempre stato all'altezza"

"Avrei cercato di motivare quelli che c'erano più che migliorare la rosa". Parla così Giovanni Galli a La Gazzetta dello Sport della Fiorentina, squadra che occupa il terzultimo posto della classifica e che rischia seriamente di retrocedere. Nessuno, sottolinea l'ex portiere, ha a disposizione calciatori come Kean, Piccoli, Gudmundsson o De Gea, quindi la rosa non è da Serie B. Il problema sono i punti raccolti, solo 17 dopo 23 giornate di Serie A.

Rugani è stato il colpo last minute, che lascia contento anche Galli: "Ha sempre avuto un rendimento all'altezza con la Juventus, poi è italiano e toscano". Tra i nuovi viene promosso da l'ex viola solo Brescianini, che definisce un giocatore di quantità. Quel che manca al gruppo è un po' l'aspetto caratteriale: "Deve cambiare l'anima e serve un'organizzazione difensiva di squadra, non solo di reparto".