Milan-Fiorentina è anche Maignan contro De Gea. Galli: "Lo spagnolo ha un vantaggio"

Tra le tante sfide nella sfida a cui potremo assistere questa sera quando si sfideranno il Milan e la Fiorentina c’è anche quella che mette di fronte Mike Maignan da una parte e David De Gea dall’altra. Per parlare dei due portieri La Nazione ha intervistato uno dei grandi doppi ex della sfida, ossia Giovanni Galli. Questa la sua considerazione sugli estremi difensori: “Mi sento più vicino a De Gea, anche per il suo fisico che mi somiglia. In questo momento lo spagnolo è il vantaggio rispetto a Maignan di aver fatto 10 anni di Manchester United. Il francese a talento, si è affacciato da tre anni al Milan; certamente il futuro è suo”.

Qual è il suo giudizio sul momento della Fiorentina?

“Questo club ha iniziato un percorso complesso. L’arrivo di italiano ha trasformato un gruppo depresso in una squadra che funzionava, poi Palladino ha scelto un gioco di rimessa. Ora Pioli spinge per una fiorentina che torni a essere padrona del gioco. Quindi il processo di riportare i giocatori a essere protagonisti non è semplice”.

Chi vince?

“La Fiorentina ora è come un serpente a sonagli che sonnecchia. Se qualcuno gli pesta la coda si sveglierà mordendo. Ha le qualità per farlo e vincere. Deve approfittare delle assenze e quella di Pulisic è pesante. Lui è il baricentro del Milan come Gudmundsson dovrebbe esserlo per la Fiorentina”.