Galli vota Pioli: "Fossi la Fiorentina aspetterei Lecce e Genoa prima di mandarlo via"

"Contro l'Inter ho visto una fiammella diversa dal punto di vista dell'atteggiamento". Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, parla così a La Gazzetta dello Sport del momento incredibilmente negativo che sta attraversando la squadra viola, attualmente in zona retrocessione. La fiducia in Pioli da parte sua però resta intatta: "Aspetterei almeno le partite contro Lecce e Genoa prima di esonerarlo perché è una soluzione che non solleva i giocatori dalle preoccupazioni".

Le difficoltà della Fiorentina sono soprattutto di natura mentale per Galli, che individua un blocco, quasi una paura nell'esprimersi dovuta ad aspettative che erano ben diverse: "La vittoria porterebbe un po' di tranquillità. Poi un allenatore ha sempre bisogno di confrontarsi con un dirigente, parlare di calcio, avere calciatori speciali nello spogliatoio. Potrebbero essere De Gea e Gosens".

Il calendario chiaramente non ha aiutato i viola, che hanno affrontato le big nel momento in cui c'era bisogno di una svolta. Tutto è cambiato a causa di quel gol subito in pieno recupero all'esordio contro il Cagliari, che ha contribuito a creare qualcosa di negativo nell'ambiente. Solo la Conference League in questo momento fa sorridere, visto che sono stati fatti 6 punti in altrettante gare. Ma a ottobre non può essere già l'obiettivo della stagione.