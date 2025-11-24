Ascoli, Patti dopo il ko con l'Arezzo: "Obiettivo non cambia, faremo qualcosa di importante"

Contro l'Arezzo è arrivato il secondo ko dell'Ascoli in stagione. Nel dopopartita del 'Del Duca' si è espresso il ds del club bianconero, Matteo Patti.

"C’è amaro in bocca - si legge su TuttoC.com -, come è normale che sia: perdere non è mai bello, soprattutto in uno sport basato sulla competizione. Detto questo, siamo orgogliosi di quello che i ragazzi hanno dato in campo. Sono convinto che anche il pubblico, che è molto competente e ha vissuto palcoscenici importanti, sappia riconoscere l’impegno, la voglia e i valori espressi oggi (ieri, ndr). L’incitamento finale lo dimostra: non è attaccamento solo ai calciatori, ma a questi colori e a questo scudetto. Spero e credo che i tifosi si sentano anche un po’ rappresentati degnamente da questi ragazzi, esattamente come noi siamo orgogliosi di aver costruito questa squadra in pochissimo tempo, appena tre-quattro mesi fa. Il nostro percorso è ben definito e continueremo su questa strada con convinzione".

Due sconfitte negli scontri diretti potrebbero, però, cambiare obiettivi e prospettive sul primo posto: "L’obiettivo non cambia di una virgola - spazza via ogni dubbio il dirigente bianconero. - Non perché faccia retorica, ma perché non abbiamo mai parlato di primo posto come dogma. Abbiamo scelto di ripartire quasi da zero, cambiando tantissimo in pochi mesi, e stiamo dando dignità a questa città con un progetto chiaro. Continuiamo dritti su questa direzione: insieme a staff, squadra e tifoseria – che è davvero inarrestabile e non merita questa categoria – sono certo che faremo qualcosa di importante e interessante".

In chiusura una battuta sul mercato: "È ancora presto: manca un mese e nel calcio le cose cambiano da un giorno all’altro. Il mio lavoro è essere sempre vigile e attento su tutto, ma non siamo ancora nella fase di aver individuato dove, come e quando intervenire".