TMW
Salvini e il derby: "Visto in mezzo agli interisti, esultanza composta. Sala? Non gliene va bene una"
TUTTO mercato WEB
Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro ai Trasporti, è intervenuto all’evento Italia Direzione Nord in Triennale a Milano. Notoriamente tifoso milanista, ha raccontato come ha vissuto il successo nel derby di ieri sera a San Siro: “Ero con i miei figli, eravamo 5-6 milanisti in mezzo a 150 interisti. Esultanza composta, ma c’è stata”.
Sfottò mandati in giro?
“Avoglia, ho il telefonino pieno”.
Il sindaco Sala, tifoso interista, ha detto che era un po’ affranto…
“Insomma, non gliene va bene una ultimamente”.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
TMWLa Russa e il derby: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso? Permaloso, anche il Catania batteva la Moldavia"
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile