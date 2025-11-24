TMW Salvini e il derby: "Visto in mezzo agli interisti, esultanza composta. Sala? Non gliene va bene una"

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro ai Trasporti, è intervenuto all’evento Italia Direzione Nord in Triennale a Milano. Notoriamente tifoso milanista, ha raccontato come ha vissuto il successo nel derby di ieri sera a San Siro: “Ero con i miei figli, eravamo 5-6 milanisti in mezzo a 150 interisti. Esultanza composta, ma c’è stata”.

Sfottò mandati in giro?

“Avoglia, ho il telefonino pieno”.

Il sindaco Sala, tifoso interista, ha detto che era un po’ affranto…

“Insomma, non gliene va bene una ultimamente”.