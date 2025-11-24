Sissoko: "Dopo il pari di Firenze, la Juve può iniziare un filotto di vittorie. Thuram? E' il futuro"

Intervistato dai taccuini di TuttoJuve.com, Mohamed Sissoko ha dichiarato: "Per la Juve è un periodo un po' difficile, c'è stato il cambio di allenatore e i risultati ancora non decollano. I ragazzi, per quel che vedo, ci stanno provando seriamente. Io sono convinto che siamo sulla strada giusta per ritrovare stabilità e successi. Mi piace sempre guardare il bicchiere mezzo pieno. Per me è un buon punto, anche se la Fiorentina non era al suo miglior livello. Firenze è sempre uno stadio caldo e difficile da affrontare per i bianconeri che non stanno vivendo un gran momento. Questo pari, a mio avviso, può essere l'inizio per un qualcosa di bello. La Juve può iniziare un filotto di vittorie".

L'ex centrocampista bianconero ha poi commentato l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor: "Spalletti è un grandissimo allenatore, esperto e con una mentalità vincente. Farà un gran lavoro, la Juventus tornerà a vincere trofei con lui. Di questo ne sono sicuro. Bisognerà dargli solo del tempo, è arrivato da poco e non ha la bacchetta magica. Io ricordo bene la sua Roma, era una squadra forte che giocava un gran calcio. Spero di rivedere il bel gioco anche in bianconero".

Augurandosi una permanenza di David, Sissoko commenta anche le prestazioni di Vlahovic che "ora invece sente la fiducia di Spalletti e sta tornando anche sui suoi livelli. Per me è un grande attaccante, poi gli attaccanti se non erro con Spalletti hanno sempre segnato tanto". Mentre Thuram "è il futuro della Juve, lo ribadirò sempre". Infine un'analisi della gara contro il Bodo/Gilimt: "Non si può più sbagliare, la Juve dovrà andare in Norvegia per strappare i tre punti. Penso che Spalletti darà continuità al modulo e ai giocatori che sono scesi in campo a Firenze, mi sembra abbia trovato già una sua continuità".