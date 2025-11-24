Pobega versione bomber rilancia i sogni del Bologna. E a febbraio sarà acquistato

Nella giornata di sabato il Bologna è tornato a respirare cosa significhi occupare il primo posto nella classifica di Serie A a distanza di tanti anni dall'ultima volta, e lo ha fatto vincendo 3-0 a Udine nel segno di Tommaso Pobega, autore di una bella doppietta grazie alla quale ha tolto il tappo al match.

Pobega è uno dei fedelissimi di Italiano di questo Bologna, avendoci già lavorato per altri due anni assieme oltre a questo attualmente in corsa (la prima volta allo Spezia, la seconda nella passata stagione) e nel mese di febbraio del 2026 si appresta a diventare a tutti gli effetti un tesserato del Bologna. Sì, perché nell'accordo di prestito con il Milan è stato inserito un obbligo di acquisto condizionato, vincolato al raggiungimento del primo punto da parte della squadra emiliana a partire dal mese di febbraio. Non appena ciò succederà, nelle casse del Milan entreranno circa 7 milioni di euro.

Dopo la doppietta di Udine, lo stesso Pobega ha voluto specificare anche il motivo dietro alla sua scelta di aspettare il Bologna anche dopo il mancato riscatto a giugno e tornare nei rossoblù: "È bello che riusciamo a dare valore in campo alle cose che proviamo in settimana. Qui ho trovato un gruppo bello con cui lavorare, per questo sono voluto tornare. Adesso continuiamo a crescere, margine ce n’è ancora".