Il Parma pensa a un altro portiere: idea Mandas in prestito. La Lazio vuole cederlo
Christos Mandas è in uscita dalla Lazio dopo non essere mai sceso in campo in questo avvio di stagione e sta cercando una squadra disposta a puntare su di lui. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Parma lo prenderebbe volentieri in prestito, nonostante sia da poco arrivato Guaita. Il punto è che i biancocelesti vorrebbero cederlo per 7-8 milioni di euro a titolo definitivo e aspettano proposte dalla Premier League o da LaLiga.
In carriera Mandas vanta 33 presenze con l'Atromitos Atene, 32 gettoni con la Lazio e 29 incontri con l'OFI Creta. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Grecia, 2 con l'Under 21, 6 con l'Under 19, 5 con l'Under 18, 9 con l'Under 17 e 3 con l'Under 16. Il suo contratto con i biancocelesti scadrà il 30 giugno 2029, ma con ogni probabilità il rapporto lavorativo con la società di Claudio Lotito si interromperà già nella sessione di trasferimenti invernale.
