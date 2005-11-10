Belgio, De Bruyne salta la Francia per squalifica: possibile ritorno anticipato a Napoli

Lunedì mancheranno diversi giocatori nella sfida tra Francia e Belgio. Una settimana dopo la vittoria dei Bleus a Bruxelles (0-1), le due squadre si ritroveranno lunedì allo Stade de France per la quarta e ultima partita di questo primo raduno dell'era Zidane.

Per questa sfida, il commissario tecnico francese dovrà fare a meno del suo leader difensivo, Dayot Upamecano. Il giocatore del Bayern Monaco è stato espulso venerdì contro l'Italia (1-1) per un secondo cartellino giallo, ricevuto dopo un fallo su Moise Kean all'85', e sarà quindi automaticamente squalificato per la prossima partita.

Due assenze pesanti per il Belgio

Dall'altra parte, anche il Belgio dovrà rinunciare ad alcuni dei suoi uomini più importanti. Protagonista con due gol spettacolari, i suoi 39° e 40° con la Nazionale, Kevin De Bruyne ha ricevuto un cartellino giallo che gli impedirà di scendere in campo lunedì contro i Bleus allo Stade de France. Stessa sanzione per il capitano Youri Tielemans, ammonito anche lui venerdì a Liegi e dunque costretto a saltare la sfida contro la Francia.

De Bruyne torna in anticipo a Napoli?

La squalifica di De Bruyne per la gara con la Francia potrebbe permettere al Napoli di riavere prima il belga per iniziare a preparare la sfida di campionato con la rivelazione Frosinone alla ripresa del campionato. Tutto passa dalla decisione dello staff della Nazionale belga.