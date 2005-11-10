Zappacosta: "Sarri? L'ho trovato pressoché uguale, un po' più elastico su alcune cose"

A Trento è iniziato il Festival dello Sport. Nel corso del panel "Una nuova Dea" - tenutosi presso il Palazzo della Provincia di Trento - ha parlato l'esterno dell'Atalanta, Davide Zappacosta, il quale si è soffermato tra le altre cose (qui le dichiarazioni integrali) anche su Maurizio Sarri: "All'inizio abbiamo parlato una mezz'oretta, c'è stima e rispetto reciproco. Con lui abbiamo vinto l'Europa League con il Chelsea, uno dei miei primi trofei".

Come hai ritrovato Sarri?

"L'ho trovato pressoché uguale, se non un po' più elastico su alcune cose. Lui è molto scrupoloso e cerca la perfezione e questo può aiutarti a crescere. Stiamo lavorando molto di più perché all'Atalanta in questi anni abbiamo lavorato più sul seguire l'uomo, ora ci sono concetti completamente diversi che vanno assimilati. È un grandissimo lavoratore e siamo tutti molto positivi".

Fiducioso quindi su Sarri?

"Sì, siamo solo all'inizio di un percorso molto lungo, come in tutti i percorsi all'inizio ci sono ostacoli da superare".