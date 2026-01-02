Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"

“Dovete chiedere in Spagna…”. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, glissa così sulle domande relative al possibile arrivo in giallorosso di Giacomo Raspadori, per poi soffermarsi sulle prospettive di mercato della sua squadra: “È una squadra che ci piace, che ha l’obiettivo di diventare sempre più forte. È chiaro che non bisogna inserire giocatori tanto per metterli, ma giocatori forti, che possano dare continuità e un valore aggiunto. Altrimenti abbiamo fatto cinque mesi così e ne possiamo fare altri.

È un mercato strano, diverso dagli altri, dove le big si stanno scatenando. La competizione è davvero vicina, nel giro di pochi punti ti giochi scudetto, Europa, niente. Bisogna accettare la sfida, la battaglia: stare attenti, sempre pronti, e guardare il nostro percorso, fare le cose per migliorarci”.

Sempre in tema di mercato, Gasperini ha chiarito il peso delle tempistiche degli eventuali arrivi: “Tutti noi vorremmo subito giocatori pronti e magari averli avuti anche prima, di solito chi arriva a gennaio difficilmente ha una condizione buona perché di solito hanno giocato poco. Io non penso mai che chi arriva possa dare subito un valore aggiunto, serve un miglioramento in prospettiva, si vedrà poi quanto tempo ci vorrà”.

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.