Gasperini torna a Pescara: "Giornata bellissima. Il ricordo più bello? Io avevo una Panda..."

Gian Piero Gasperini, attuale tecnico della Roma, ha vissuto oggi una tappa di nostalgia a Pescara, dove ha partecipato a un evento ricordando i cinque anni trascorsi nella città come calciatore. Queste le sue parole sull'esperienza vissuta, raccolte da Rete 8: “Una giornata bellissima per tornare qui dove mancavo da un po’ di anni, rincontrare tanti amici che non vedevo da tempo e che sentivo solo attraverso le chat. Ma siamo rimasti sempre molto legati, vuol dire che c’è stato qualcosa di bello che abbiamo condiviso in questa città. Appena possiamo torniamo qui per rivederci.

Il ricordo più bello con loro? Io avevo una Panda che usavo come utilitaria, me l’hanno messa sul muretto per non farmi andare a casa, era sera tardi. Ho dovuto aspettare che me la tirassero giù loro, era la goliardia dell’epoca”.