Gasperini su Dybala: "Gli anni passano, ma ha le capacità di giocare in modo determinante"

"La squadra sta bene, a parte Hermoso e Dovbyk e i nuovi. Domani è una partita ravvicinata a quella del Milan: adesso è una gara di maggiore attenzione. In Europa stiamo bene, vincendo potremmo saltare i playoff. La nostra attenzione al momento è al campionato". Parla così Gian Piero Gasperini, che domani affronta allo Stadio Olimpico lo Stoccarda in Europa League. Ma come, sottolineato dallo stesso tecnico della Roma, con il focus ben puntato sulla Serie A.

"Se mi aspettavo questa Roma a questo punto della stagione? La Roma si è contraddistinta da subito per la mentalità - ha continuato Gasperini in conferenza stampa - il gruppo era già motivato per fare bene. Quello che mi auguro andando avanti in stagione, anche se 21 giornate è già significativo, è che si migliori qualitativamente. Le prestazioni però sono sempre state buone, in poche occasioni siamo stati sottotono".

C'è spazio per parlare anche di Paulo Dybala, protagonista ancora una volta contro il Torino con gol e assist: "Se può giocare queste due gare ravvicinate? Paulo aveva già fatto bene, poi è calato e ci ha messo un po' di più a recuperare. Gli anni passano, magari in velocità ha qualcosa in meno, ma ha le capacità di giocare in modo determinante".