Paulo Dybala operato, tempi di recupero lunghissimi. Il rinnovo con la Roma si allontana

Paulo Dybala si ferma. E, se non si può parlare di stagione finita, poco ci manca. Nella giornata appena conclusa l’attaccante argentino della Roma, da pochi giorni papà di Gia, la prima figlia avuta da Oriana Sabatini, si è infatti sottoposto a un intervento chirurgico a Villa Stuart, a Roma. Lo stop che ne consegue sarà di lunga durata: il rientro è previsto, nel migliore dei casi, ad aprile inoltrato.

A spiegare la tipologia di intervento, e anche i tempi di recupero, è stato il professor Pier Paolo Mariani, luminare di ortopedia che ha operato Dybala: “L’intervento è stato deciso giovedì, dopo un consulto con il dottor Petrucci (coordinatore sanitario della Roma, ndr). Quello che abbiamo trovato è stata una rottura longitudinale completa del menisco esterno”. Quanto ai tempi di recupero: “Se parliamo di area ortopedica, 45 giorni. Da lì in poi, però, ci saranno da capire i tempi del rientro in campo, su cui valuteranno lo staff della Roma e, da ultimo, il tecnico”.

È un infortunio che, per la sua entità, allontana ulteriormente l’eventuale rinnovo di contratto con il club capitolino. La Joya ha già saltato undici partite in questa stagione e ne salterà quasi altrettante, considerati gli impegni in Europa League della squadra allenata da Gasperini: difficile, se non impossibile, che il club voglia prolungare l’accordo. Alla finestra, il Boca Juniors, da tempo in pressing: il ritorno in Argentina, a quattordici anni dall’approdo in Italia, a Palermo, è più di una possibilità.