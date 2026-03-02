Bonny ko, salterà Como-Inter di Coppa Italia. Chivu spera di riaverlo per il Derby

Attacco ai minimi termini per l'Inter: Ange-Yoan Bonny si è accasciato sul finire di Inter-Genoa per infortunio e le parole di Chivu del post-gara non hanno chiarito il suo effettivo stato di salute: "Mi hanno detto che non ha niente di che ma non mi fido più...", sono state le parole del tecnico nerazzurro nel post-partita della gara vinta grazie alle reti di Dimarco e Calhanoglu.

In effetti, il francese ha una contrattura al polpaccio che, però, non preoccupa: ieri è stato rivisto dallo staff medico ad Appiano, ma il consulto decisivo sarà oggi. Di ritorno nel centro sportivo, si deciderà se fargli fare o meno degli esami. Di certo, non partirà per Como, ma ci sono buone possibilità che ci sia per il derby, secondo la Gazzetta dello Sport.

I numeri di Bonny con la maglia dell'Inter

27 presenze e 5 gol in Serie A in quest'annata per il francese, che ha disputato 662 minuti. Per l'ex Parma anche dieci presenze in Champions, con 3 assist, mentre per il primo gol internazionale servirà aspettare l'anno prossimo, visto l'amaro epilogo dell'avventura in Champions League nerazzurra. Due gettoni in Coppa Italia e un altro in Supercoppa Italiana completano i numeri della sua stagione ad inizio marzo.