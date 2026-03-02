Catanzaro, Frosinini a segno con il Frosinone: "Felice per il gol, peccato per il pari"

Dopo il pari con il Frosinone, il centrocampista del Catanzaro Ruggero Frosinini, a segno contro i ciociari, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da passionecatanzaro.it:

"Sono felicissimo per il mio primo gol in serie B. Rimane il rammarico per essere passati in vantaggio per due a zero. Loro però sono una grandissima squadra. Ci portiamo a casa un buon punto che ci deve fare avere maggiore rabbia. Sarebbe stato bellissimo vincere ma dobbiamo accettare il verdetto del campo.

Riscatto per la gara di andata? Un po’ si. Ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicina. Oggi sono contento di aver rimediato l’errore dell’andata. Il mio ruolo? In settimana mi alleno per fare il braccetto ma ho ricoperto anche il ruolo di esterno. Da domani dobbiamo resettare e pensare di andare a fare punti a Carrara".