La Nazionale pesca dal Benfica: ecco chi è Luca Muzzi Moraes

Di ruolo attaccante, classe 2011, è stato tra i protagonisti assoluti del Torneo di Natale che si è disputato lo scorso weekend a Novarello.

Luca Muzzi Moraes, attaccante classe 2011 del Benfica, è stato senza dubbio il protagonista indiscusso del Torneo di Natale. In tre giorni ha messo a segno tre reti, risultando il miglior marcatore della "competizione" e dimostrando un fiuto per il gol fuori dal comune.

Figlio d’arte, Luca porta avanti la tradizione familiare con il proprio stile: suo padre, Artur Moraes, è stato un portiere di livello internazionale, con esperienze in Italia insieme a Roma e Cesena e una lunga carriera al Benfica, dove ha collezionato quasi 150 presenze. Tra i momenti più importanti della sua carriera, citiamo il quarto di finale raggiunto nella Champions League 2011/2012 perso contro il Chelsea di Di Matteo, poi vincitore di quell'edizione.

Ma stavolta a fare notizia è il figlio, un centravanti letale, capace di sorprendere portieri e difensori con un killer instict davvero impressionante. La sua prestazione a Novarello conferma le aspettative dei selezionatori delle nostre Nazionali, che da anni (ormai) seguono con particolare attenzione i giovani che militano all’estero. Accanto a lui, tra i convocati, ricordiamo anche ragazzi come Lanatà e Geraci dalla Germania, a dimostrazione di una volontà ben precisa dell'Italia di monitorare ovunque i migliori prospetti.

Muzzi Moraes ha già dimostrato di avere le qualità per lasciare il segno: rapidità, tecnica e senso del gol lo rendono un attaccante completo, pronto a indossare la maglia azzurra e a farsi notare nei prossimi impegni internazionali dell'Under 15.