Atalanta, Levak seguito da squadre di Serie B. È arrivato dalla Roma in estate

Le buone prestazioni di Sergej Levak, centrocampista dell'Atalanta Under23, hanno attirato diversi club sul suo profilo. Il croato è arrivato dalla Roma, a parametro zero, ma ha già inanellato diverse prestazioni di alto livello, tanto da diventare un pilastro nella mediana nerazzurra. Nelle ultime nove partite è sempre stato schierato da titolare, giocando novanta minuti. Già 846 i minuti stagionali per chi è stato rilasciato dai giallorossi.

Nella Capitale qualcuno non era convinto del calciatore, ora davvero centrale negli schemi di Bocchetti. In estate c'erano stati interessamenti importanti come quelli di Genoa e Parma, ma anche della Juventus che pensava a un percorso nell'Under 23 per poi arrivare in prima squadra. L'Atalanta è stata la più veloce ad agire e anticipare la concorrenza.

Sergej Levak è nato il 3 maggio 2006 a Osijek, Croazia, iniziando proprio nelle giovanili dell'Osijek la sua carriera. Centrocampista centrale di 19 anni, alto 195 cm. Destro, eccelle per tecnica e fisicità, è stato paragonato a Nemanja Matic. Nella scorsa stagione era riuscito a mettere in fila 7 gol e 4 assist nella Primavera giallorossa. Adesso è già a quota 2 e l'Atalanta dovrà deciderne il percorso: se completare la prima annata con l'Under oppure accettare le offerte che arriveranno a gennaio.