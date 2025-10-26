Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi

Non ha fatto in tempo a festeggiare il ritorno alla vittoria a Vienna, che per la Fiorentina è già tempo di tornare in campo per la sfida al Franchi contro il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano, che quest’oggi non sarà presente a causa di una brutta polmonite da cui si sta completamente riprendendo ma che ha necessitato addirittura un ricovero in ospedale. Dall’altra parte Stefano Pioli studia le contromisure da adottare per trovare la prima vittoria in campionato e provare a mettersi alle spalle quelli che è stato il peggior inizio di sempre nella storia del tecnico e della squadra toscana. Contro il Rapid Vienna, nonostante l’avversaria piuttosto modesta, la Fiorentina ha indossato il suo abito migliore, lasciando più di un dubbio di formazione al tecnico gigliato.

Tornano i titoli

Nonostante ciò, le scelte di Pioli non dovrebbero discostarsi troppo da quelle viste a San Siro una settimana fa contro il Milan, con due ballottaggi che si profilano all’orizzonte. In difesa si rivedrà certamente Capitan Luca Ranieri, mentre per completare il trittico davanti a De Gea si giocheranno due maglie Pongracic, Pablo Marì e Comuzzo, con l’italiano leggermente indietro nel favore dei pronostici. Dodo e Gosens riprenderanno il proprio posto sulle ali, mentre al centro la gestione a Vienna di Fagioli e Nicolussi Caviglia lascia presagire che la scelta ricadrà su di loro. A completare il reparto Mandragora in netto vantaggio rispetto a Ndour e Sohm. Davanti, se ci sono pochi dubbi sul ritorno dal 1’ di Kean, più avvolto nel mistero è il partner con cui farà coppia, anche se Gudmundsson sembra in leggero vantaggio rispetto a Fazzini.

La carica dei 20mila

Intanto il Franchi come sempre è pronto a rispondere presente e a manifestare la propria vicinanza in questo momento di crisi. Anche domani sono attesi oltre 20mila spettatori: capienza quasi massima visti i lavori che negli ultimi giorni sono tornati d’attualità, dopo che il Comune di Firenze ha annunciato che la squadra disputerà con la Fiesole ancora inagibile e la capienza fortemente limitata la stagione del centenario. Tanta rabbia tra i tifosi e lo stesso club, che con una nota ha fatto sapere di valutare se scendere in campo al fianco delle istituzioni e finanziare una parte dei lavori. La partita, anche su questo fronte, è più tesa che mai.