DG Picerno durissimo dopo il 6.2 con l’Atalanta U23: "In tanti fuori rosa fino a giugno"

Pomeriggio da cancellare per il Picerno, travolto 6–2 dall’Atalanta U23. Nel dopo gara il direttore generale Vincenzo Greco non ha cercato attenuanti e ha puntato il dito contro la squadra:

“Non è il risultato che fa male, ma l’atteggiamento: resa totale, zero reazione, zero dignità sportiva. È inaccettabile vedere una squadra che ha tutto per lavorare bene, ma continua a offrire prestazioni che offendono la società e chi la sostiene con sacrificio”.

Greco ha tolto ogni alibi ai giocatori:

“Le responsabilità sono loro. Abbiamo dato un tecnico esperto, uno staff di livello, un’organizzazione solida. Chi indossa questa maglia rappresenta un paese e una storia: serve gente vera, non chi abbassa la testa al primo errore”.

Poi l’affondo più duro:

“Questa non è solo una sconfitta, è una caduta morale. Da oggi chi non è disposto a lottare non farà più parte del progetto. Interverremo sul mercato: chi non merita andrà fuori lista. Non permetterò a nessuno di rovinare ciò che abbiamo costruito”.

Infine le scuse ai tifosi:

“Non meritano uno spettacolo del genere”.