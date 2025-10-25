Serie C, il Forlì riprende il Pineto allo scadere: Giovannini risponde a Bruzzaniti

Nel posticipo dell’11ª giornata del Girone B di Serie C il Forlì acciuffa il Pineto al 91’ grazie a un gol di Giovannini, che fissa il punteggio sull’1-1 e nega agli abruzzesi la terza vittoria consecutiva.

Il vantaggio ospite era arrivato nel primo tempo con una rete contestata di Bruzzaniti: l’assistente aveva alzato la bandierina dopo il tocco di D’Andrea, i giocatori del Forlì si erano fermati, ma l’arbitro - dopo verifica di posizione - ha convalidato scatenando le proteste dei romagnoli, inutili anche con l’uso del FVS. Nella ripresa il Pineto ha gestito fino al recupero, quando Giovannini ha trovato il pareggio facendo esplodere il Morgagni. Con questo punto il Forlì allunga a quattro la serie positiva e resta quinto con 17 punti insieme al Guidonia Montecelio. Il Pineto sale a quota 15, in coabitazione con il Carpi, e resta comunque in zona playoff.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025

GIRONE A

Novara-Virtus Verona 1-1

20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)

Union Brescia-Albinoleffe 2-1

25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)

Sabato 25 ottobre

Arzignano-Lumezzane 3-3

19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)

Renate-Lecco 0-1

19' Sipos

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese

Ore 14.30 Trento-Vicenza

Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano

Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Inter U23-Cittadella

Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 28, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Renate 13*, Pro Vercelli 13, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12, Trento 12, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 9, Lumezzane 8*, Pro Patria 7, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

*una gara in più

GIRONE B

Guidonia Montecelio-Torres 0-0

Juventus Next Gen-Pontedera 0-1

38' Migliardi

Ternana-Arezzo 1-1

37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)

Sabato 25 ottobre

Campobasso-Rimini 1-1

32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)

Carpi-Gubbio 0-3

6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata

Forlì-Pineto 1-1

13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese

Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro

Ore 17.30 Pianese-Ravenna

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 12, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 6, Perugia 3, Rimini -1*.

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

*una gara in più

GIRONE C

Foggia-Team Altamura 0-1

58' Curcio

Atalanta U23-Picerno 6-2

11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)

Cavese-Crotone 1-0

3' Munari

Sabato 25 ottobre

Siracusa-Casarano 4-1

20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)Domenica 26 ottobre

Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola

Ore 14.30 Catania-Benevento

Ore 14.30 Cosenza-Potenza

Ore 17.30 Monopoli-Giugliano

Ore 17.30 Sorrento-Latina

Ore 20.30 Salernitana-Casertana

Classifica: Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18*, Casertana 17, Crotone 17*, Cosenza 16, Monopoli 15, Team Altamura 14*, Atalanta U23 14*, Potenza 13, Latina 12, Sorrento 11, Cavese 11*, Audace Cerignola 10, Foggia 10*, Giugliano 9, Picerno 9*, Trapani 8, Siracusa 6*

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

*una gara in più