Serie B, Bari-Mantova: sfida tra due squadre a caccia di rilancio

Il campionato di Serie B giunge alla nona giornata, alle 17:15 il Bari ospiterà il Mantova allo stadio San Nicola in un match che assume i contorni di un vero e proprio scontro per rilanciarsi. Con sei punti in classifica, i padroni di casa cercano disperatamente la vittoria per iniziare a risalire la graduatoria, mentre gli ospiti, fermi a quota cinque, puntano a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La posta in gioco è altissima: entrambe le formazioni si trovano nelle ultime posizioni della graduatoria e necessitano di risultati concreti per invertire la rotta.

COME ARRIVA IL BARI - I pugliesi affrontano l'impegno con l'obiettivo di rialzare immediatamente la testa dopo la pesante sconfitta per 3-1 rimediata sul campo della Reggiana. La gara di sabato scorso aveva visto i biancorossi partire bene con il gol di Moncini, ma l'espulsione di Nikolaou in apertura di ripresa ha condizionato pesantemente l'incontro, spianando la strada alla rimonta avversaria firmata da Bozzolan e Lambourde. Proprio l'assenza dello squalificato difensore greco rappresenta una delle principali emergenze per mister Moreno Longo, che dovrà fare a meno anche del capitano Vicari nel reparto arretrato. Sul piano tattico, l'allenatore dovrebbe tornare a un assetto difensivo a quattro, con Kassama chiamato a rimpiazzare Nikolaou al fianco di Meroni. Confermato il portiere Cerofolini, mentre sulle fasce agiranno Dickmann a destra e Dorval a sinistra, quest'ultimo favorito nel ballottaggio con Antonucci. A centrocampo si profila la coppia formata da Braunoder e Verreth, mentre sulla trequarti Partipilo e Castrovilli agiranno a supporto dell'unica punta. In attacco, proprio Moncini appare in vantaggio su Gytkjaer per guidare il fronte offensivo nel 3-4-2-1. La squadra biancorossa ha l'obbligo di sfruttare il fattore campo e il supporto del proprio pubblico per conquistare una vittoria che manca da tre giornate. Dopo la mini-striscia positiva di tre risultati utili consecutivi, interrotta proprio dalla débâcle di Reggio Emilia, serve una risposta immediata per non perdere ulteriore terreno dalle zone di salvezza.

COME ARRIVA IL MANTOVA - I lombardi giungono all'appuntamento del San Nicola forti del pareggio interno per 1-1 contro il Sudtirol, risultato che ha permesso alla formazione di Davide Possanzini di muovere la classifica dopo il precedente pari di Avellino. Nel match casalingo al Martelli, il vantaggio ospite firmato da Pecorino è stato vanificato dalla rete di Ruocco, confermando la difficoltà del Mantova nel portare a casa i tre punti. Con soli cinque punti conquistati, la squadra biancorossa lombarda occupa la penultima posizione della graduatoria, precedendo solamente lo Spezia. Mister Possanzini dovrebbe confermare l'undici che ha pareggiato nell'ultimo turno, con il modulo 4-2-3-1 ormai consolidato. In porta agirà Festa, protetto dalla linea difensiva composta da Redolfi, Brignani, Cella e Bani. Il centrocampo vedrà la coppia Burrai-Trimboli in cabina di regia, mentre sulla trequarti si muoveranno Galuppini, Aramu e il già citato Ruocco a supporto del centravanti. Per il ruolo di punta centrale, Mensah rimane favorito su Bonfanti, nonostante il ballottaggio ancora aperto. La squadra virgiliana è chiamata a un'impresa difficile in trasferta, ma la necessità di conquistare punti per uscire dalla zona rossa della classifica rappresenta una motivazione fortissima. L'obiettivo è cercare di sfruttare le eventuali difficoltà dell'avversario e portare a casa almeno un risultato positivo da uno stadio tradizionalmente ostico per le squadre ospiti.