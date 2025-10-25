Benevento, Auteri: "Catania? Gara stimolante ma non decisiva. Faremo una grande prestazione"

Alla vigilia del big match del “Massimino”, mister Gaetano Auteri ha presentato in conferenza stampa su OTTO Channel la sfida tra Catania e Benevento, primo e secondo posto in classifica, davanti a oltre 20.000 spettatori. Una gara di alto livello tecnico e tattico, che il tecnico giallorosso definisce “stimolante ma non decisiva”.“È un bel palcoscenico, ma serve lucidità. Ci si abitua a partite così, conta mantenere concentrazione e professionalità. Il Catania è una squadra compatta, aggressiva, con giocatori esperti e di valore, ma anche noi abbiamo qualità e struttura. Sarà una gara importante per misurare la forza di due squadre che stanno bene, ma non assegna giudizi definitivi,” ha dichiarato Auteri, che invita alla massima attenzione sulle letture difensive e sulla gestione dei momenti chiave.

Il tecnico del Benevento ha poi sottolineato la crescita della squadra e la fiducia nel gruppo: “Abbiamo lavorato molto, fuori casa dobbiamo migliorare nei piccoli dettagli che fanno la differenza. È un percorso in evoluzione, ma abbiamo identità, entusiasmo e condizione fisica ottima. Queste partite si preparano da sole: servono equilibrio, compattezza e la capacità di leggere i momenti. Sono certo che faremo un’ottima prestazione.”