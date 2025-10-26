Rivoluzione Vieira, La Repubblica (ed. Genova): "A Torino più peso in attacco"
"Genoa, rivoluzione Vieira, a Torino più peso in attacco". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica dedicato al Genoa. La squadra di Vieira scenderà in campo fra poco più di tre ore sul campo del Torino. Obiettivo cercare la prima vittoria stagionale e rialzare la testa dopo il pareggio casalingo deludente contro il Parma di domenica scorsa.
