Sampdoria, un punto di (ri)partenza? A Empoli ricominciare dal finale contro il Frosinone

Un punto di partenza per la Sampdoria. La nuova avventura della coppia in panchina Grugucci-Foti è iniziata con un pareggio casalingo contro il Frosinone. Una partita a due facce. Nei primi 69 minuti si è vista la solita squadra impaurita che si è fatta mettere sotto in ogni angolo del campo dalla squadra di Massimiliano Alvini, brava a meritare e a legittimare il vantaggio. Il gol del solito Massimo Coda ha poi scosso la squadra che ha reagito andando alla ricerca anche del colpo vittoria senza trovarlo.

Punto di (ri)partenza

Se il pareggio di Bari poteva essere considerato un punto di partenza, dopo quattro sconfitte consecutive, quello di ieri può essere definito un punto di ripartenza dopo il ko nel derby contro l'Entella che è costato la panchina a Massimo Donati. Ripartire dagli ultimi venti minuti, dall'atteggiamento mostrato dopo la rete del bomber di Cava de' Tirreni. Un atteggiamento che ha trascinato il pubblico che si è infiammato trasformando il "Ferraris" in un catino infuocato.

Martedì a Empoli

Il calendario però non lascia tempo per tirare il fiato. Dopodomani, calcio d'inizio alle ore 20.30, la Samp andrà a far visita all'Empoli con l'obiettivo di cercare punti che possano servire per mettere fieno in cascina per l'obiettivo finale. Ripartendo però dagli ultimi 20 minuti contro il Frosinone. Cancellando le amnesie viste nei primi 69. Viste troppo spesso in questa stagione.