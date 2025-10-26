Sassuolo-Roma, opposto cinismo e visione d'insieme differente. Ma sarà la sfida dei portieri?

Sassuolo-Roma in programma oggi alle ore 15 e valida per l'ottava giornata è anche la sfida tra una delle squadre più ciniche del campionato e una delle meno ciniche. E no, non è come pensate. O forse come potrebbero pensare alcuni. La formazione di Fabio Grosso si trova al quarto posto di questa speciale graduatoria con il 9,0% di percentuale di realizzazione: su 89 tiri sono arrivati 8 gol.

Giallorossi solo 14esimi per cinismo

Solo tre squadre sono al di sotto dei 100 tiri dopo le prime 7 giornate: la Cremonese (prima in questa classifica con un tasso realizzativo del 12,1% con 8 gol su 66 tiri) e il Lecce che ha tirato 96 volte segnando 5 gol ma si trova al quindicesimo posto con il 5,2%, alle spalle proprio della Roma, prossima avversaria dei neroverdi. La Roma di Gasperini si colloca al 14° posto nella classifica di Serie A per percentuale di conversione dei tiri in gol: solo il 5,4% dei tiri tentati si sono tradotti in rete, un dato molto basso per una formazione che dovrebbe poter contare su qualità offensive di livello.

La sfida delle difese

Attenzione però perché Sassuolo e Roma hanno due dei migliori portieri del campionato. Da una parte Mile Svilar, primo per clean sheet in Serie A con 4 gare da imbattuto sulle 7 disputate. Dall'altra Aro Muric, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato e che ha mantenuto per 3 volte (su 6 presenze) la sua porta imbattuta". La Roma ha la miglior difesa. Il Sassuolo ha incassato 8 gol (5 però nelle prime 2 giornate) e non subisce gol da 215 minuti e potrebbe evitare di subire gol in tre match consecutivi di Serie A per la prima volta dal novembre 2020 con Roberto De Zerbi allenatore. In generale, i neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 48 partite nel massimo torneo. Occhio dunque a quei due...in porta!