Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"

Non nasconde la sua soddisfazione il tecnico Salvatore Bocchetti dopo il netto 6–2 con cui l’Atalanta U23 ha travolto il Picerno. Ai microfoni ufficiali del club bergamasco il tecnico ha commentato così la prestazione: “Sono contentissimo - ha esordito -. Non era una partita semplice: il Picerno aveva bisogno di punti e arrivava da un cambio di allenatore. Dopo il doppio vantaggio ci siamo fatti riprendere perché abbiamo abbassato la concentrazione, e questo non ce lo possiamo permettere”.

La risposta della squadra, però, è stata all’altezza:

“Abbiamo reagito bene e nel secondo tempo siamo stati straripanti. Non abbiamo concesso praticamente nulla: questa deve essere la nostra forza”.

Chiusura con un richiamo mentale:

“Il girone è tosto. Dobbiamo restare sempre concentrati e tenere alta l’intensità per tutti i 90 minuti”, ha concluso.