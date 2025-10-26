Verona-Cagliari, i convocati di Zanetti: riecco Bella-Kotchap, Kastanos out per una contusione
Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Cagliari, match valido per l'8ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma oggi, domenica 26 ottobre alle ore 15, al 'Bentegodi' di Verona.
Come annunciato dall'allenatore in conferenza stampa, rientra Bella-Kotchap in lista. Grigoris Kastanos invece non c'è, il club fa sapere che "non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Cagliari in seguito a una contusione alla caviglia subita nell'allenamento di venerdì".
I convocati del Verona:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Frese, Unai Nunez, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bella-Kotchap
Centrocampisti: Yellu Santiago, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Niasse, Gagliardini, Harroui
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi