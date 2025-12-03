Ahanor festeggia il primo gol con l'Atalanta: "Sentire lo stadio urlare il mio nome lascia senza parole"
Fra i protagonisti del bel successo dell'Atalanta contro il Genoa in Coppa Italia c'è uno dei grandi ex della sfida, ovvero Honest Ahanor, difensore arrivato a Bergamo in estate per circa 20 milioni proprio dal Grifone.
Per il giocatore è arrivata la gioia del primo gol in maglia nerazzurra proprio contro la sua ex squadra, rete del 4-0 che ha definitivamente chiuso i giochi. E sui propri canali social, Ahanor ha voluto esultare così: "Che dire, il primo gol con questa maglia, sentire l’intero stadio urlare il mio nome mi lascia senza parole… specialmente con un’ottima prestazione di squadra e un’ottima vittoria".
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
