Genoa ancora rimontato: è la terza volta consecutiva in trasferta, la svolta non arriva

Il Genoa viene rimontato. Ancora una volta. C'è tanta delusione nei tremila tifosi che hanno raggiunto Torino ieri all'ora di pranzo, così come in quelli rimasti a casa a vedere la partita dalla tv. Eppure la squadra di Patrick Vieira aveva approcciato bene la partita con la rete realizzata da Thorsby che aveva sbloccato il match. Alla fine però la beffa è servita con la rimonta granata che lascia i rossoblù con zero punti anche da questa trasferta con il settore ospiti che, al triplice fischio del direttore di gara, ha rivolto alla squadra il coro: "Meritiamo di più".

Terza rimonta di fila in trasferta

Un andamento quello in campionato che è decisamente deludente con una svolta attesa ma non ancora arrivata. La classifica, va però sottolineato che siamo ancora alla nona giornata, piange e lontano dal "Ferraris" è arrivata la terza rimonta subita di fila. E' accaduto a Bologna, con le reti di Castro al 73' e il rigore contestato di Orsolini al 99' che hanno capovolto il vantaggio iniziale di Ellertsson, a Napoli, con Anguissa e Hojlund che hanno risposto al tacco di Ekhator, e ieri al "Grande Torino".

Thorsby carica il gruppo

E al termine del match in conferenza stampa, Morten Thorsby indica la via a partire dalla prossima gara contro la Cremonese a Marassi mercoledì sera, importantissima per la classifica: "Dobbiamo migliorare ed essere pericolosi in zona gol. Non è importante chi fa gol, ma ora serve vincere le partite".