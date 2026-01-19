Genoa, Bijlow il nome scelto dalla porta: arriva dal Feyenoord, dove era in scadenza

Il Genoa ha finalmente il suo portiere: preso il numero 1, di maglia ma non in campo, del Feyenoord Justin Bijlow. Per lui infatti quest'anno tanta panchina e una sola presenza, in coppa di lega e con la fascia di capitano: il portiere olandese, rivela Sky Sport, sarà il prossimo estremo difensore dei rossoblù.

Nato e cresciuto a Rotterdam e alto 188 cm, è il portiere del Feyenoord ormai da diverse stagioni, squadra in cui è entrato nel settore giovanile e con cui ha conquistato la Eredivisie 2022/23. Fisicamente imponente, destro naturale, si distingue per una presenza importante tra i pali e per un’ottima reattività sui tiri ravvicinati, qualità che lo hanno portato a essere considerato tra i migliori interpreti del ruolo in Olanda.