TMW Genoa, Vasquez: "Bel gesto di De Rossi, mi insegna a fare il capitano. Salvi? Non ancora"

“Sono belle maglie, anche se non saranno da indossare in campo”. Mi piace che il Genoa faccia questo tipo di iniziative”. Johan Vasquez, capitano del Genoa, è stato il protagonista del lancio della capsule Collection Re:Generation, con Kappa e Pulsee a Milano.

Ottimo momento, De Rossi ha esultato in maniera sobria dopo aver battuto la “sua” Roma...

“Penso che si sia comportato in maniera molto rispettosa, ha fatto un gesto importante. Valori così non sono frequenti nel calcio, almeno io l’ho presa così: è un esempio, se capitasse a me vorrei comportami così. È stata una partita bella, ero anche un po’ timoroso perché sull’1-1 poteva succedere di tutto. Però alla fine sono arrivati i tre punti”.

Ora Verona e Udinese: sono due partite ancora più importanti dopo il successo sulla Roma?

“Penso che abbiamo fatto una strada importante, e sbagliamo se pensiamo di essere già salvi. Dobbiamo mantenere un atteggiamento umile: affrontiamo squadre forti, da non sottovalutare. Sono due partite in cui possiamo fare un grande pezzo di percorso”.

Cosa significa essere allenato da De Rossi?

“Lui è stato ed è tuttora un capitano. Mi sta trasmettendo tanti valori a livello di persona: io sono al primo anno in questo ruolo di capitano, penso che avere uno come De Rossi accanto mi dia tanto”.

Quanto vi spingono i tifosi del Genoa, anche nei momenti difficili che avete attraversato?

“Si fanno sentire sempre, in tutti i momenti. Il Genoa fa questo tipo di anni: all’inizio si fa fatica, ma i tifosi sono sempre lì, in casa come in trasferta. Noi sappiamo di averli sempre al nostro fianco”.