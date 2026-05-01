Genoa, c'è anche Ekuban nel gruppo partito per la trasferta di Bergamo

Il Genoa ha preso alloggio nel ritiro nell’hinterland di Bergamo, dov’è in arrivo la delegazione dirigenziale, al termine della rifinitura sui campi del ‘Signorini’ e la chiusura del cerchio in termini di preparazione settimanale. In apertura De Rossi e lo staff tecnico hanno dato voce alle consegne di natura tattica per l’illustrazione del piano-gara, radunando ancora il team in sala video per le istruzioni e la proiezione dei filmati dei match analyst, prima di valutare lo scibile nella sessione di allenamento, per un aggiornamento sui singoli e la stesura dell’undici nello schieramento inziale, a un mese dalla fine del campionato e con le fatiche sul groppone. Pollice su per Ekuban partito con la squadra per la Lombardia.