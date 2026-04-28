TMW Genoa, nessuna lesione per Bijlow: Norton-Cuffy migliora, Baldanzi e Ekuban da valutare

Ripresa dei lavori a Pegli per il Genoa. La truppa di Daniele De Rossi si è data appuntamento questo pomeriggio al centro sportivo "Gianluca Signorini" per iniziare la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bergamo in programma sabato prossimo, calcio d'inizio alle ore 20.45. Obiettivo cancellare la sconfitta di domenica scorsa a Marassi contro il Como e cercare di chiudere al meglio la stagione provando a dare filo da torcere ad una squadra di assoluto valore come l'Atalanta guidata in panchina dall'ex Raffaele Palladino.

Nessuna lesione per Bijlow

Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria. Justin Bijlow, che nell'ultima gara di campionato aveva lasciato il campo all'intervallo, ha sostenuto oggi gli esami clinici del caso che hanno escluso lesioni. L'estremo difensore oggi ha svolto un po' di lavoro a parte, prassi alla ripresa per i giocatori che sono scesi in campo nell'ultima sfida di campionato ma da domani potrebbe rientrare in gruppo. Il numero 16 rossoblù dovrebbe quindi tornare a disposizione per la gara della New Balance Arena.

Le altre situazioni degli infortunati

Proseguono i rispettivi iter riabilitativi Caleb Ekuban, Brooke Norton-Cuffy e Tommaso Baldanzi. L'esterno inglese sembra essere un po' più avanti nel percorso di recupero e presto potrebbe effettuare un graduale rientro in gruppo, seppur con prudenza. Le condizioni del fantasista e dell'attaccante invece verranno monitorate giorno dopo giorno.