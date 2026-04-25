TMW Genoa, le ultime in vista del Como: recupero difficile per Ekuban, Baldanzi è da valutare

In vista della sfida contro il Como, valida per il 34° turno di Serie A, mister Daniele De Rossi ritrova tre pedine importanti dopo la squalifica: Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson. I primi due sono pronti a ricomporsi in mediana, garantendo equilibrio e qualità, mentre l’islandese dovrebbe agire sulla fascia destra, con Sabelli sul lato opposto. Nessuna novità attesa invece nel reparto arretrato, dove davanti a Bijlow dovrebbero essere confermati Marcandalli, Ostigard e Vasquez.

I dubbi principali riguardano il reparto offensivo. Tommaso Baldanzi e Caleb Ekuban restano infatti in dubbio per la contesa coi lariani. Entrambi non sono al meglio della condizione: per Ekuban il recupero appare più complicato, mentre Baldanzi sarà monitorato tra la serata e la rifinitura di domani per capire se potrà essere della partita. In caso di forfait dell’ex Empoli, è pronto Messias a prendere posto sulla trequarti.

Per il resto, l’assetto offensivo dovrebbe vedere uno tra Vitinha ed Ekhator a supporto dell’unica punta, che sarà Lorenzo Colombo.