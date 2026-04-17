De Rossi sarà ospite da Adani e Cassano: "Non volto le spalle agli amici solo perché conviene"

Lunedì Daniele De Rossi sarà ospite a Viva el Futbol, trasmissione alla quale partecipano Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, che ultimamente hanno ricevuto molte critiche, soprattutto i primi due, per le loro esternazioni. Il tecnico del Genoa ne ha parlato in conferenza stampa: "Mi toccano e mi dispiace. Per certi versi, alcune le posso anche capire perché sono abbastanza anche diretti quando esprimono un concetto, soprattutto Antonio. Ma sono amici, ho fatto loro una promessa 3-4 mesi fa quando sono andato a vedere Inter-Liverpool e le promesse le mantengo. Non giro spalle ai miei amici solo perché adesso forse, a livello di immagine, mi converrebbe. Ognuno poi è responsabile di quello che dice, di quello che fa, di quello che espone e come lo espone. So di essere una persona che sa parlare e che non manca di rispetto di nessuno. Poi nel privato, quando parlo con loro, specie con uno, dico quello che penso del suo modo di comunicare. Al di là degli errori che ci possono essere a livello comunicativo, sono persone perbene e sono miei amici non mi vergogno a dirlo. Andrò lì tranquillo e senza sentirmi in difetto con niente e con nessuno".

In cosa è cresciuto Amorim e in cosa deve migliorare?

"È cresciuto tanto fisicamente. Dopo le prime settimane abbiamo visto che era difficoltà gestire i carichi fisici. Ha avuto un contraccolpo metodologico più che fisico ma non avevamo tempo di modellare gli allenamenti per inserire lui. Avevamo fretta di fare punti. Un palleggiatore ma non deve confondere la sua abilità con la leggerezza di poter rischiare. E’ uno di quelli che quando ha l’uomo addosso la pressione non la sente".

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