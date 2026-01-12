Genoa, De Rossi: "Leali ha risposto sul campo. Colombo? Accontentarsi ora è da mediocri"

Non poteva non parlare di Lorenzo Colombo nella conferenza stampa post-partita Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, che ha elogiato il suo centravanti, autore di 5 gol da quando è arrivato in Liguria: "Ha qualità. Io stimolo sempre i giocatori con poca qualità a non mollare mai e dare tutto. Lui qualità ne ha. Accontentarsi dopo cinque gol è da mediocri. Anche lui ha perso un po' di palloni morbidi, ma fa parte del pacchetto quando hai giocatori giovani. Sono contento di come si aiuta con Vitinha. L'attaccante, per un allenatore, è quello che attacca lo spazio e fa gol".

Su Leali cosa si sente di dire? Oggi ha giocato molto bene, ma presto arriverà Bento.

"Me lo avete chiesto, io ero qui quando la stampa sottolineava quanto fosse un problema per noi e io non l'ho ritenuto tale. Ha risposto sul campo come il buon portiere che è e il grandissimo professionista che è".

Frendrup ha segnato da fuori dopo che lei aveva chiesto di calciare.

"Si può fare ancora meglio. Più che tirare avevo chiesto di finire l'azione. Per me bisogna capire chi siamo. Se fossimo una squadra con una qualità eccelsa come quelle che vediamo in tv direi ai ragazzi di tenere palla. Non credo che siamo quella squadra lì. Visto che abbiamo due attaccanti e mezzali che si possono inserire o anche Malinovskyi. Finiamola l'azione. Non siamo una squadra che deve far girare la palla fuori area perché poi si subiscono le transizioni".

