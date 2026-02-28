Genoa, De Rossi: "Difficile essere soddisfatti dopo una sconfitta, ma ci sono spunti positivi"

L'analisi di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Soddisfatti quando perdi è difficile, ci sono spunti positivi però. Davanti c'era una squadra molto più forte di noi, abbiamo preso quel rigore quando avevamo messo fuori la testa. Per fare punti qui devi essere perfetto, non devi concedere niente e se vincono tutte queste partite un motivo ci sarà. Oggi erano feriti nell'orgoglio e hanno fatto una grande partita".

Sugli attaccanti?

"Abbiamo un parco attaccanti di altre altezze di classifica, hanno atteggiamento positivo e non lesinano impegno e dedizione".

Si immaginava che affrontare Chivu in panchina sarebbe stata così dura.

"Quando affronti l'Inter è sempre dura, Chivu sta facendo un lavoro incredibile. Ci ho provato a rovinargli la festa stasera, ha ereditato una squadra molto forte ma con un grande gioco li sta conducendo ad un titolo meritato. Non me lo aspettavo, fino a qualche anno fa allenava i giovani e io il collaboratore in Nazionale".

Il gol di Dimarco come quello di Totti?

"Io il gol di Totti lo lascerei nell'olimpo dei gol più belli, ma Dimarco ha fatto un grandissimo gol".