Como-Inter, ospite speciale al Sinigaglia: sugli spalti c'è Daniele De Rossi
Ospite speciale sugli spalti del Sinigaglia. A seguire Como-Inter, prima semifinale di andata di Coppa Italia c’è infatti anche Daniele De Rossi.
La presenza del tecnico del Genoa non si lega a partite con una delle due squadre in campo, almeno nell’immediatezza. I rossoblù hanno infatti giocato con l’Inter di Chivu nell’ultimo turno di campionato, mentre sfideranno il Como di Fabregas solo a fine aprile.
