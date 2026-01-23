Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Genoa, De Rossi: "Sarebbe da stupidi e non professionisti sottovalutare il Bologna"

Andrea Piras
Oggi alle 13:59Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

13.20 - Proseguire la striscia positiva. E' l'obiettivo del Genoa che domenica pomeriggio sfiderà fra le mura amiche il Bologna. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico rossoblù interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.44 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Si arriva da una mini-striscia positiva. Come arriva il Genoa alla gara contro il Bologna?
"I punti danno sicurezza. Abbiamo lavorato nella maniera corretta, c’è l’umore giusto e l’entusiasmo. Dobbiamo stimolarlo ma c’è anche grande attenzione contro un avversario forte".

C'è un Baldanzi in più. Cosa può dare?
"A questo punto poco perché è ancora infortunato. Non lo abbiamo ancora ufficializzato. E’ un ragazzo a cui tengo, vedo tantissimo in lui ma ad oggi non è ancora un giocatore del Genoa. Mi concentro su chi, spero, domenica ci faccia vincere la prossima partita".

E' arrivato Bijlow. Sai già chi può giocare fra lui e Leali?
"Ci devo pensare. O non te lo voglio dire (ride ndr). E’ arrivato motivato, dentro questa realtà. Non sapevo che avesse giocato solo con la maglia del Feyenoord quindi mi sono immedesimato in quel primo giorno al Boca. Ho visto che è stato accolto benissimo dai compagni, dai portieri e dallo staff. Si è buttato dentro al tentativo di imparare qualcosa di italiano. E’ un portiere dal passato importante, battezzato come il portiere della nazionale olandese. Ha avuto degli infortuni. Abbiamo visto qualcosa che piace nei portieri. Poi Strootman, che ci è venuto trovare, ci ha confermato quanto si dice in Olanda. Deve ora capire la nostra richiesta e poi vediamo che succederà domenica. Oggi più che mai sappiamo di avere un parco portiere più che completo".

Analizzando le tue partite, il Genoa sarebbe nella parte sinistra della classifica. Il Bologna paradossalmente ne avrebbe meno.
"E' uno stimolo per forza perché abbiamo tre partite contro squadre più quotate di noi: Bologna, Lazio e Napoli. All'exploit e zoppicare nelle successive, preferisco avere continuità. Purtroppo o per fortuna esiste una sola classifica e io mi sento dentro questa classifica. Sento miei i punti fatti, sento miei i punti non fatti, sento mie le responsabili di essere a tre punti dalla retrocessione, sento mio l'orgoglio di essere a tre punti da decimo e undicesimo posto. Sottovalutare il Bologna sarebbe da stupidi e da non professionisti. So quanto è forte il loro allenatore, negli ultimi anni più volte ha fatto costantemente bene ovunque sia andato".

TMW - Costa sta Norton-Cuffy? Fermo restando l'affidabilità di Sabelli.
"Sta meglio, spinge. Gli ho chiesto se può spingere mi ha chiesto di sì. Ha fisicità e averlo è importante, ma averlo al 100% è ancora più importante. Su Sabelli, l'ho detto dopo Parma, ha fatto bene ma dopo tanto tempo che era fermo. Lì può giocare Ellertsson, Cornet, fermo restando che siamo contenti di quello che sta facendo Brooke".

Baldanzi può fare anche il centravanti?
"Ho visto che gliel’ha fatto fare Gasperini il falso centravanti. La fisicità è quella che è, è un trequartista, un centrocampista aggiunto in più. Toglierebbe un po’ di presenza in area e qui abbiamo un centravanti e attaccanti forti. Vogliamo che siano più presenti in area. Sono contento di loro, poi se segnano meglio ma quando non lo fanno può essere perché il portiere fa bene. Per quanto riguarda Baldanzi, quando arriverà, vedremo se sarà un’opzione ma non credo di farlo giocare centravanti".

Ti senti di aver preso questa squadra in poco tempo?
"Ho incontrato difficoltà tecnico tattiche, come accaduto in passato a Roma. Ho sentito che chi mi era attorno mi dava resposanibilità e si fidava di me. Devo ringraziare i giocatori per questo che corrono quando dico di correre e di fermarsi quando dico di fermarsi ma perché hanno conosciuto i ruoli. Sono uomini predisposti a lottare, più che per me si rendono conto di che piazza sia il Genoa. Il tifoso che applaude quando perdi è perché vede che dai qualcosina in più. Siamo orgogliosi di avere questa piccola pressione addosso".

A Vitinha manca il gol?
"Sta trovando continuità di prestazioni, che è la cosa più importante. Più che Vitinha o Colombo, funziona la coppia. Il fatto di avergli chiesto di giocare un po’ sotto a Colombo lo porta un po’ più distante dalla porta. Vorrei che fosse sempre capace di ricordarsi che è un attaccante. E’ vero che lo porto un po’ a zonzo per il campo ma vorrei non si dimenticasse fosse un uomo di qualità".

