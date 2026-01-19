Genoa, debutto in A per il baby Nuredini: "Realizzato un sogno che avevo sin da piccolo"
Una giornata che difficilmente dimenticherà quella di ieri per Joi Nuredini. Il giovane attaccante del Genoa ha fatto il suo debutto in Serie A nei minuti finali del match che il team di Daniele De Rossi ha pareggiato 0-0 sul campo del Parma. Al termine della gara del "Tardini", il calciatore classe 2007 italo-albanese ha espresso tutta la sua gioia attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram:
"Che dire, oggi (ieri ndr) sarà una giornata che non dimenticherò facilmente: è arrivato il mio esordio in Serie A. Avevo questo sogno sin da piccolo e oggi finalmente si è realizzato. Ringrazio molto il mister e tutto lo staff per la fiducia, e anche chi ha creduto in me sin dall’inizio".
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
