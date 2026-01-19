Genoa, debutto in A per il baby Nuredini: "Realizzato un sogno che avevo sin da piccolo"

Una giornata che difficilmente dimenticherà quella di ieri per Joi Nuredini. Il giovane attaccante del Genoa ha fatto il suo debutto in Serie A nei minuti finali del match che il team di Daniele De Rossi ha pareggiato 0-0 sul campo del Parma. Al termine della gara del "Tardini", il calciatore classe 2007 italo-albanese ha espresso tutta la sua gioia attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram:

"Che dire, oggi (ieri ndr) sarà una giornata che non dimenticherò facilmente: è arrivato il mio esordio in Serie A. Avevo questo sogno sin da piccolo e oggi finalmente si è realizzato. Ringrazio molto il mister e tutto lo staff per la fiducia, e anche chi ha creduto in me sin dall’inizio".